Au Havre, après un refus d'obtempérer, il prend des risques pour échapper à la police

Un policier municipal en patrouille dans le secteur tente alors de faire barrage au fuyard mais ce dernier lui fonce dessus. L'agent municipal doit s'écarter pour ne pas être renversé. Dans la manoeuvre, le pilote du scooter chute au sol, puis tente de redémarrer son engin, en vain. Il est finalement interpellé non sans difficulté : le jeune homme, un havrais de 19 ans, se rebelle et incite des témoins à prendre fait et cause pour lui.



Conduit au commissariat, il a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer aggravé, rébellion et incitation à la rebellion.