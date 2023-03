Attention aux faux gendarmes et agents des eaux dans le secteur de Pacy-sur-Eure

Le premier vol a eu mlieu ans la matinée du 3 mars, à Breuilpont. Deux inconnus en tenue de ville se faisant passer pour les gendarmes se sont présentés au domicile d'une octogénaire. Tandis que l'un d'eux discutait avec la retraitée dans le seul but de détourner son attention, son complice est entré dans la demeure et a fouillé minutieusement les pièces.



Puis les pseudos-militaires sont repartis. Pas les mains vides puisque la victime a constaté ensuite que ses bijoux et un buste en bronze avaient disparu.