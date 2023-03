Armé de fusils, il se retranche chez lui après une dispute conjugale à Sotteville-lès-Rouen

La mère de famille a contacté police secours pour signaler que son mari était suicidaire et disposait d'un fusil. Rapidement sur place, les forces de l'ordre ont pris contact par téléphone avec le forcené qui a consenti à ouvrir sa porte et à se laisser interpeller par la brigade anti-criminalité sans opposer de résistance.



Deux fusils ont été retrouvés dans le logement et saisis. Le mis en cause a été conduit au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen pour examen.