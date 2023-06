Armada de Rouen : le footing des marins et le défilé des kayaks annulés samedi en raison de la pollution,

En raison des prévisions concernant la qualité de l'air ambiant, indiquant un niveau élevé d'ozone, la procédure d'alerte sur persistance a été activée pour l'ensemble du département de la Seine-Maritime, depuis aujourd'hui vendredi 16 juin et est maintenue pour la journée de demain, samedi.



Pour cette raison, la préfectiure recommande à la population de privilégier les sorties brèves et d'éviter les activités physiques et sportives intenses. Dès lors, en accord avec l'association Armada, organisatrice des manifestations sportives, la décision a été prise d'annuler le footing des marins ainsi que le défilé des kayaks prévus respêctivement demain samedi à 8h et 10h30.



« Afin d'éviter les activités physiques intenses, le footing des marins est remplacé par une marche d'environ 1 km, aux mêmes horaires, sur un parcours allant du bâtiment de la Métropole Rouen Normandie rive gauche au hangar 23 rive droite, en passant par le pont Flaubert. Les participants inscrits au footing des marins sont informés individuellement par email. Le défilé des kayaks est remplacé par une promenade nautique, aux mêmes horaires, sur le même parcours.», indique la préfecture dans un communiqué.