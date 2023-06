Armada de Rouen. Un million de spectateurs attendu dimanche sur le parcours de la Grande parade, entre Rouen et Le Havre

Environ un million de spectateurs sont attendus le long des 120 kilomètres de berges de la Seine pour assister à la Grande parade, et des festivités telles que des déjeuners, des bals et des concerts seront organisées dans les communes situées de part et d'autre du fleuve.



Un dispositif de sécurité spécifique sera mis en place, avec la mobilisation de plus de 900 gendarmes dans les départements de la Seine-Maritime, de l'Eure et du Calvados pour assurer la sécurité des spectateurs sur les berges et réguler la circulation routière.



La gendarmerie assurera la sécurité nautique de la parade avec neuf embarcations et trois hélicoptères. Des postes de secours avancés seront également activés le long de la Seine, et des équipes médicales seront prépositionnées pour intervenir en cas de besoin.