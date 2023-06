Armada. Petit-déjeuner Ukrainien et danses traditionnelles sur le Dar Moldziezy

L’Armada accueillera, ce dimanche 11 juin, un petit-déjeuner de 240 Ukrainien(ne)s de la région rouennaise réunis par les associations Solidarité Ukraine Normandie, Emergences, Œuvre Normande des mères et Les convois d’Irina, sous le marrainage de la ville de Rouen.



Les associations Emergences et Œuvre Normande des mères ont été mandatées par l'État pour organiser l'hébergement et le suivi social des personnes déplacées d’Ukraine suite à son invasion par la Russie.



L'association Solidarité Ukraine Normandie fédère des familles ayant accepté d'accueillir des personnes déplacées d’Ukraine et organise l'accompagnement de ces personnes.



Les Convois d’Irina organisent des envois de matériels et biens de première nécessité aux familles ukrainiennes restées en Ukraine.



Démonstration de danses ukrainiennes à bord du Dar Mlodziezy, un navire battant pavillon polonais.