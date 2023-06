Armada 2023. Le service des bacs de Seine interrompu pour le passage des navires de la Grande Parade

Val-de-la-Haye > Petit-Couronne:: en service à partir de 18h

La-Bouille > Sahurs: en service à partir de 18 h

Jumièges > Heurteauville: pas de service.

Mesnil-Sous-Jumièges > Yville: en service à partir de 18h

Duclair > Berville-sur-Seine: en service à partir de 18h

Quillebeuf-sur-Seine > Port-Jérôme-sur-Seine: pas de service







Alors que l'Armada bat son plein sur les quais de Rouen, la Grande Parade, événement de clôture de ces 10 jours de fête maritime, se profile déjà. Date à retenir : dimanche 18 juin.Comme à chaque fois, le défilé des « Géants des mers », de Rouen au Havre, oblige à interrompre les traversées d'une rive à l'autre des six bacs de Seine, en raison de la fermeture de plusieurs routes desservant l'accès aux bacs dès le milieu de la nuit du samedi au dimanche et évidemment du passage des navires durant la journée.Les départs des navires depuis les quais de Rouen s'échelonneront entre 8 heures et 12 heures. Donc, le dimanche 18 juin, les bacs de Seine connaitront des arrêts d'exploitation prévient le Conseil départementazl de Seine-Maritime. Ils reprendront du service à partir de 18 heures :