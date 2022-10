Après les violents orages dans l'Eure, comment se faire indemniser par les assurances ?

Quant aux axes routiers, notamment la D 675 à Epaignes et la RD139 à Préaux, qui avaient dû être coupés à la circulation, on assiste à un retour à la normale : les chaussées ont été dégagées et rendues à la circulation sur le réseau national et départemental.



En fin de matinée, le préfet de l’Eure et les sous-préfets de Bernay et des Andelys se sont rendus sur le terrain (Beuzeville, Pont-Audemer et Muids) pour constater les dégâts et venir en soutien des élus, agents des communes, du département et bénévoles mobilisés pour protéger les routes et les bâtiments, souligne le communiqué de la préfecture.



L'occasion pour le préfet, Simon Babre, de renouveler « ses remerciements à l’ensemble des forces (SDIS, gendarmerie, police) déployées dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi.»