Après Peugeot, Citroën et Keolis, la concession Renault visée à son tour par un incendie à Evreux

A la suite de ce dernier incendie, le préfet à organisé une réunion de crise avec les services de sécurité (gendarmerie et police) et les concessionnaires automobiles.



« Les concessionnaires ont reçu des conseils pour rehausser la sécurisation de leurs sites », avait alors indiqué la préfecture à l'issue de cette réunion. « Les services de l’État sont également pleinement mobilisés : les patrouilles de la police et de la gendarmerie nationales sur la voie publique et aux abords des concessions sont notamment intensifiées ».



De son côté, le procureur de la République, Rémi Coutin, a ouvert une enquêtes conjointe à la police et à la gendarmerie. Pour l'heure, les investigations n'ont pas permis d'identifier le ou les incendiaires. L'incendie de cette nuit à la concession Renault, peut être perçu comme une sorte de pied de nez aux autorités.