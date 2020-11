Appel à témoin après la disparition inquiétante de cet homme en Seine-Maritime

La gendarmerie de Seine-Maritime a lancé un appel à témoins ce mardi soir après la disparition inquiétante d’Arnaud Duvillié, 44 ans. Le quadragénaire a quitté son domicile de Turretot le 19 novembre à 6h30 pour se rendre à son travail à Heuqueville et n’a pas donné signe de vie depuis ce jour.



Son signalement : Il mesure environ 1,75 m, pèse entre 130 et 140 kilos, a les yeux marrons et les cheveux brun. Il porte également un petit bouc.



« Il est parti à bord de son véhicule Renault Twingo de couleur grise immatriculé 8407 ZZ 76 », indique l’appel à témoin lancé par la gendarmerie sur sa page Facebook.



Les investigations et les recherches terrestres et aériennes n'ont pas permis de le retrouver.



Toute personne susceptible de disposer de renseignements concernant cet homme est invitée à appeler le 17.