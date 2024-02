Alcoolisé et sans permis, le pilote d'un scooter chute dans un virage à Martin-Église, près de Dieppe

Il venait de dépasser un véhicule dans un virage lorsque le pilote d'un scooter s'est retrouvé au sol, hier soir près de Dieppe (Seine-Maritime). Blessé, il a été transporté à l'hôpital de Dieppe.



L'accident est survenu vers 19 heures, sur la route d'Arques, à Martin-Église. Un homme de 55 ans circulait au guidon d'un scooter de 125 cm³. Après avoir doublé une voiture, il a perdu le contrôle de son engin et a chuté lourdement sur la chaussée. Blessé à la tête et se plaignant de douleurs au côté droit, il a été transporté au centre hospitalier de Dieppe par les sapeurs-pompiers.



Les vérifications ont permis d'établir que le scootériste était sous l'empire d'un état alcoolique et conduisait malgré la suspension de son permis. Ce Dieppois sera reconvoqué pour être entendu par les policiers après sa sortie de l'hôpital, indique une source policière.