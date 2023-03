Alcoolisé et sans permis, le chauffard emboutit sept voitures à Bolbec

Son conducteur a joué les fortes têtes. Il a d'abord refusé de présenter ses papiers d'identité et ceux du véhicule. Il a ensuite refusé d'être soumis au dépistage d'alcoolémie. Emmené au commissariat de Bolbec, il a persisté dans son refus de décliner son identité, de souffler dans l'éthylomètre et d'être conduit à l'hôpital pour un prélèvement sanguin.



Lors de la fouille d'usage avant son placement en garde à vue, les policiers ont découvert sur lui des papiers permettant d'établir son identité. Les vérifications ont pu ainsi déterminer que le permis de conduire de cet homme de 46 ans n'avait pas était prorogé et qu'il était en état de récidive légale pour conduite en état d'ivresse