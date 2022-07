Aidez la police à retrouver Kelyson, âgé de 6 ans, disparu depuis lundi à Rouen

Suite à la disparition inquiétante de Kelyson Richelier, âgé de 6 ans, les services de police de Rouen lancent, ce mercredi soir, un appel à à témoin afin d’aider les enquêteurs à le retrouver.



Le petit garçon a disparu le lundi 25 juillet vers 16 heures alors qu’il jouait en bas de l’immeuble où habite sa famille, avenue de la Grand-Mare sur les Hauts-de-Rouen.



Des recherches ont déjà été entreprises par la police, mais elles n’ont permis de retrouver l’enfant.



Son signalement



Kelyson mesure 1,20 m, il a les cheveux noirs et courts, les yeux marrons. Il est de corpulence normale.



Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une chemisette blanche, d’un short bleu foncé et chaussé de sandales rouges et noires.



Toute personne qui viendrait à rencontrer ce petit garçon ou qui aurait des informations permettant de le localiser est invitée à prendre contact avec le groupe d’appui judiciaire à l’hôtel de police de Rouen au 02 32 81 25 00 (24h/24h)