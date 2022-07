Admis aux urgences de l’hôpital de Lillebonne, il insulte et menace de mort le personnel

Face à ce comportement violent, et pour sa sécurité. le mis en cause a dû être attaché jusqu’à son dégrisement. Autorisé à sortir de l’hôpital le lendemain matin, il s’en est pris cette fois au matériel de l’hôpital qu’il a dégradé.



De retour à son domicile, l’individu a encore profèré par téléphone des menaces de mort envers le personnel hospitalier.



L’affaire ne s’arrête pas là. Dans la soirée du 1re juillet, vers 20 heures, l’homme, très alcoolisé, est revenu au service des urgences et a réitéré ses menaces de mort et insultes envers les soignants. Appelés à intervenir, des policiers municipaux ont été eux aussi insultés et menacés.