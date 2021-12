Accidents, tués, blessés : tous les indicateurs sont en hausse en Seine-Maritime, observe la préfecture

Deux personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route au mois de novembre en Seine-Maritime, contre 1 le même mois en 2019 et 5 en 2020.



Selon le baromètre sécurité routière diffusé par la préfecture de Seine-Maritime, 693 accidents corporels et 845 blessés ont été comptabilisés entre le 1er janvier et 30 novembre 2021. 35 tués ont été déplorés : 15 en zone gendarmerie (contre 26 en 2019) et 20 en zone police (contre 7 en 2019).



« Tous les indicateurs sont en hausse depuis le début de l’année comparativement à 2019 », indique la préfecture qui constate « une hausse des comportements déviants » .