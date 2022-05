Accident : la circulation paralysée cet après-midi vers la place Saint-Paul à Rouen

Il est fortement conseillé d'éviter les quais hauts et bas en direction de la place Saint-Paul à Rouen, ce lundi après-midi. Un accident entre un poids-lourd et un bus s'est produit vers 15 heures, quai de Paris à l'angle de l'avenue Aristide-Briand au niveau de la sortie de la trémie qui rejoint le boulevard Gambetta.



Les sapeurs-pompiers sont sur place et ont pris en charge deux victimes dont un blessé léger.



Le trafic est fortement perturbé en ce moment. Une déviation doit être mise en place au niveau du boulevard des Belges à partir des quais bas, prévient le centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis).



Plus d'infos à venir