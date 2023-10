Accident grave sur l’A28 dans l’Eure : le conducteur d'un fourgon fauché par un poids lourd après une crevaison

La victime, un homme de 24 ans a été blessé grièvement et transporté, en urgence absolue, par Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, vers le CHU de Caen (Calvados). Choqué, le conducteur du camion a été transporté en urgence relative vers l'hôptal de Bernay, indique le service départemental d'incendie et de secours.



L'autoroute a été fermée afin de permettre à l'hélicoptère de se poser au plus de l'accident. Les opérations de secours ont mobilisé dix sapeurs-pompiers de l'Eure et du Calvados, ainsi que deux équipes du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).



Une déviation a été mise en place : les usagers sont invités à prendre la sortie N°15 - Orbec et à suivre Bernay par la RD438.



La gendarmerie a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour étabir les circonstances de l'accident.