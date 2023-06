Accident entre un poids-lourd et une dépanneuse : l'A131 coupée dans le sens Tancarville - Le Havre

Un accident entre un poids-lourd et une dépanneuse a nécessité l'interruption de la circulation sur l'autoroute A131, à hauteur de Gonfreville-l'Orcher dans le sens Tancarville vers le Havre (Seine-Maritime), ce vendredi après-midi.



Les sapeurs-pompiers, qui sont intervenus à 14h45, ont dû extraire la conductrice du poids-lourd coincée dans sa cabine. Choquée, mais non blessée, elle a été prise en charge par les secours.



Le conducteur de la dépanneuse est sorti légèrement blessé de l'accident.



A 16 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) indiquait que les op^érations de secours qui ont mobilisé 19 sapeurs pômpiers avec 5 engins, étaient terminées. La route est en train d'être dégagée et va être réouverte.