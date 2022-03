Accident, délit de fuite, refus d’obtempérer : le chauffard récalcitrant a fini en garde à vue au Havre

Dans le même temps, le signalement du véhicule a été diffusé par radio à l’ensemble des patrouilles. C’est ainsi que la Polo a été repérée par un équipage de la compagnie d’intervention, rue Jean-Jaurès.



A la vue des forces de l’ordre, le fuyard a refusé d'obtempérer et a pris la fuite. Mais plus loin, il s’est retrouvé coincé dans la circulation. Se voyant piégé, et alors qu’un policier a brisé la vitre arrière avec la crosse de son arme de service, l’homme a enclenché la marche arrière obligeant ce même policier à s’écarter pour ne pas être percuté.



L’automobiliste parvenant à se soustraire a finalement abandonné plus loin sa voiture et s’est enfui en courant vers la rue du commandant Abadie.