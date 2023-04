Accident de vélos-rails à Étretat : trois enfants et deux adultes blessés

Un accident s’est produit peu avant 13 heures au niveau du terminus du vélo-rails à Étretat (Seine-Maritime). Cinq vélos-rails se sont percutés dans des circonstances qui restent à déterminer. Sur les neuf passagers impliqués, cinq ont été blessées légèrement, quatre autres sont indemnes.



Les victimes sont deux garçons de 13 et 16 ans, une fillette de 13 ans et deux femmes de 40 et 62 ans. Elles ont été regroupées à la gendarmerie par les sapeurs-pompiers en vue de leur prise en charge et transport vers les centres hospitaliers du Havre et de Fécamp, après examen sur place par le SMUR de Fécamp.