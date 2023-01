Accident de poids-lourd près de Neufchâtel-en-Bray : l'A 28 coupée en direction de Rouen

L'autoroute A28 a été coupée à la circulation ce mercredi en milieu d'après-midi entre les échangeurs du Four Rouge et de Neufchâtel-en-Bray (sens Abbeville - Rouen) en Seine-Maritime, en raison d'un accident de poids-lourd qui s'est produit au kilomètre 56.



Une déviation a été mise en place depuis l'échangeur n°7 par la RD928 via Neufchâtel Sud pour rejoindre

l'A28 au niveau de l'échangeur n°9 du Four Rouge. La durée de la coupure est indéterminée, précise la direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest.



Un bouchon de 3 km s'est formé en amont de la sortie obligatoire, à Neufchâtel nord. Il est vivement conseillé d'éviter le secteur jusqu'à nouvel ordre.