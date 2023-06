Accident de poids-lourd à Rouen : l'autoroute A150 coupée dans les deux sens

L'autoroute A150 est paralysée ce jeudi soir à l'entrée de Rouen, ainsi que dans le secteur du Mont-Riboudet. Un accident impliquant un poids-lourd s'est produit au point kilométrique 1, indique Bison Futé, qui génère des perturbations dans les deux sens de circulation.



Les répercussions se font sentir jusque sur le pont Flaubert et au-delà ainsi que sur la Sud3 à Petit-Quevilly. Le trafic est également difficile sur l'avenue du Mont-Riboudet en direction de l'A150 vers Barentin.



Dernière minute. La direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) annonce que l'A150 est coupée à la circulation dans les deux sens entre l'échangeur de la Vaupalière et la sortie Rouen-centre.



Une déviation est mise en place depûis l'échangeur de La Vaupalière dans le sens Barentin vers Rouen via la RD 1043 pour rejoindre la RN28 au niveau de l'échangeur Rouge Terre.



La durée de la coupure est indéterminée.



Plus d'infos à venir