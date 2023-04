Accident de personne en Seine-Maritime : le trafic des trains interrompu entre Le Havre et Paris

La circulation des trains est interrompue dans les deux sens ce mardi 4 avril, sur la ligne Le Havre - Rouen - Paris (Seine-Maritime), en raison d'un accident de personne qui s'est produit sà 12h15 dans le secteur de Harfleur, entre les gares du Havre et de Saint-Laurent-Gainneville.



Un train de voyageurs Krono + parti du Havre à 12h08 a percuté une personne qui était sur les voies, confirme le service de communication de la SNCF. Les circonstances de cet accident n'ont pas été révélées. Les sapeurs-pompiers et la police ont été appelés sur place.



Le train impliqué (le 3114) est actuellement immobilisé à Harfleur pour les besoins de l'enquête. Ses passagers devraient être pris en charge par des cars affrêtés par la SNCF.



« Des retards et suppressions de trains sont à prévoir», prévient la SNCF. La reprise du trafic est estimée à 15 heures.



Plus d'infos à venir