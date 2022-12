Accident de personne dans les Yvelines : le trafic des trains interrompu entre Paris et la Normandie

Tous les trains ont été déviés sauf les trains 3128 et 3129 qui sont déjà engagés dans la zone de l'accident, a indiqué la SNCF dans la soirée sur Twitter. Le train 13139 a dû faire des arrêts supplémentaires à Rosny et Bonnières-sur-Seine. Le train 3129 est finalement retourné vers Paris-Saint-Lazare pour pouvoir emprunter l'itinéraire de déviation.



Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre sont toujours sur place. La reprise du trafic est annoncée pour 23h30.