Accident de la route à Saint-Wandrille-Rançon : deux victimes, dont une piégée dans sa voiture

Deux véhicules sont entrés en collision sur la route départementale 22 ce mercredi matin à Saint-Wandrille-Rançon, en Seine-Maritime.



Les secours sont intervenus peu avant huit heures. L’une des deux victimes était piégée dans sa voiture. Elle a été extraite par les sapeurs-pompiers.



On ignore dans l’immédiat la nature et la gravité des blessures. Une équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de Lillebonne a été dépêchée sur place ainsi que 13 sapeurs-pompiers et 5 engins.



Plus d’infos à venir