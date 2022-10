Accident de la route à Notre-Dame-de-Bliquetuit : huit blessés dont un grave

Le blessé grave, un homme de 45 ans, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR, dépêchée sur les lieux. Il a été transporté, médicalisé, vers l'hôpital Jacques-Monod, près du Havre.



Les autres victimes, toutes blessées légèrement, sont une femme de 45 ans qui a été transportée à l'hôpital Monod, un homme de 65 ans et une femme de 61 ans évacuées vers l'hôpital de Pont-Audemer et enfin un couple âgé de 44 ans et deux enfants (15 et 13 ans) transportés vers le centre hospitalier de Lillebonne.