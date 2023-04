Accident de la route à Hautot-sur-Mer : trois blessés graves, dont un enfant de 5 ans

:Trois blessés grave, dont un enfant de cinq ans : tel est le bilan de l'accident de la circulation quii s'est produit aujourd'hui jeudi vers 15h45 en Seine-Maritime. Deux voitures de tourisme se sont percutées à "forte cinétique" sur la route d'Ouville-la-Rivière, à Hautot-sur-Mer.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré cinq blessés. Trois d'entre eux ont été pris en charge dans un état jugé grave, à savoir un homme de 86 ans, une femme de 84 ans et un enfant de 5 ans. Ils devraient être évacués vers le CHU de Rouen.



Une femme de 29 ans a été blessée légèrement et un enfant de 2 ans choqué.



Une quipe du SMUR et l'hélicoptère Viking76 du Samu ont été engagés sur les lieux au même titre que dix-neuf sapeurs-pompiers avec sept véhicules de secours.



Plus d'infos à venir