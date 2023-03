Accident de la circulation : deux piétons blessés, dont un grièvement, dans la métropole de Rouen

Deux heures plus tard, à Sotteville-lès-Rouen, c'est également un piéton qui a été renversé par une voiture à l'angle des rues du Trianon et Bouvier. Le conducteur d'une Fiat Fiorino, âgé de 76 ans, tournait vers la rue Bouvier au moment même où un piéton traversait la rue sur un passage protégé.



Projeté au sol, le piéton de 64 ans, originaire de Sotteville-lès-Rouen, s'est plaint de douleurs aux côtes, à une cheville et au visage. Il a été conduit, après examen sur place par le médecin du SMUR, vers le CHU de Rouen.



Entendu par les policiers, le conducteur de la Fiat a expliqué ne pas avoir vu le piéton "à cause du soleil". Le dépistage d'alcoolémie s'est avéré négatif.



Dans les deux cas, les enquêtes ont été confiées au groupe d'appui judiciaire (GAJ).