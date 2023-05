Accident de la circulation à Belmesnil : un cycliste âgé de 10 ans transporté en urgence absolue à l'hôpital

Un enfant âgé de 10 ans a été blessé grièvement dans un accident de la circulation, ce jeudi peu avant 16 heures, à Belmesnil, en Seine-Maritime. Le jeune garçon circulait à vélo route de Criquetot quand, dans des circonstances ignoées, il est entré en collision avec une voiture.



Les sapeurs-pompiers ont lui prodigué les premiers soins sur place avant de le transportyer, en urgence absolue, vers le centre hospitalier le plus proche. Le conducteur de la voiture est indemne.



La gendarmerie a procédé aux constatations et a ouvert une enquête afin d'établir la responsabilité de chacun des mis en cause dans cet accident.