Accident à Yébleron, en Seine-Maritime : éjectée, la conductrice est décédée sur le coup

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir dans la nuit, vers 0h30, sur la route départementale 149 à Yébleron, une commune située entre Bolbec et Terre-de-Caux en Seine-Maritime, pour un accident grave de la circulation. En cause, une voiture de tourisme qui a percuté violemment un poteau électrique dans des circonstances qui ne sont pas établies pour le moment.



La conductrice du véhicule, dont l'âge est ignoré, a été éjectée et tuée sur le coup, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis).



Seize sapeurs-pompiers et cinq engins ont été engagés sur cette intervention. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.