Accident à Tancarville : un automobiliste héliporté en urgence absolue au CHU de Rouen

Un accident de circulation est survenu ce jeudi vers 17 heures sur la route départementale 39 à Tancarville (Seine-Maritime). Un véhicule de tourisme, seul en cause, a fait une sortie de route et s’est immobilisé contre un arbre dans un ravin.



Le conducteur a été secouru par les sapeurs-pompiers : il était inconscient à leur arrivée et incarcéré dans la voiture.