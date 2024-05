Accident à Montville : l'autocar transportait 51 enfants, quatre sont légèrement blessés

Un accident impliquant un autocar transportant une cinquantaine d'enfants de l'école de Catenay s'est produit ce vendredi en début d'après-midi rue André-Fiquet, à Montville (Seine-Maritime). Quatre enfants ont été blessés légèrement.



Les secours ont été alertés à 14 h 24. Un car venait alors de percuter des branches d'arbres. Cinquante-et-un enfants étaient à bord, avec trois accompagnateurs. Par chance, seuls quatre enfants ont été considérés blessés légèrement par le médecin du SMUR qui les a examinés. Leur état n'a pas nécessité de transport vers un hôpital. Les autres passagers (adultes et enfants) sont indemnes et vont être ramenés à bord d'un autre autocar à l'école de Catenay.



Des moyens importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), à savoir trente-deux sapeurs-pompiers avec dix-sept véhicules de secours routier, essentiellement des ambulances.