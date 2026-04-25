A29 : une caravane se retourne, un enfant de 11 ans hospitalisé après un accident à Flamets-Frétils

SEINE-MARITIME

Une caravane tractée par un véhicule léger s’est retournée ce samedi sur l’A29, à hauteur de Flamets-Frétils. Quatre personnes étaient impliquées, dont un enfant de 11 ans transporté à l’hôpital.