A29 : une caravane se retourne, un enfant de 11 ans hospitalisé après un accident à Flamets-Frétils

Quatre personnes, dont un enfant, légèrement blessé, ont été impliqués dans 'laccident - Illustration © Adobe Stock
Un accident de la circulation s’est produit ce samedi après-midi sur l’autoroute A29, dans le sens Amiens-Le Havre, à hauteur de Flamets-Frétils, en Seine-Maritime. Un attelage composé d’un véhicule léger et d’une caravane a effectué plusieurs tonneaux.
À l’arrivée des secours, quatre personnes étaient impliquées dans l’accident. Quatre engins et dix sapeurs-pompierssont intervenus pour sécuriser la zone et porter assistance aux victimes.
À l’arrivée des secours, quatre personnes étaient impliquées dans l’accident. Quatre engins et dix sapeurs-pompierssont intervenus pour sécuriser la zone et porter assistance aux victimes.
Un enfant transporté vers Amiens
Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux, au balisage de l’axe routier ainsi qu’à la prise en charge des occupants. Selon un bilan provisoire, communiqué par le centre opérationnel d'incendie et de secours (Sdis76), trois personnes sont sorties indemnes de l’accident.
Un enfant de 11 ans, classé en urgence relative, a été transporté vers le centre hospitalier à Amiens (Somme).
Le service de voirie, le SAMU et la gendarmerie nationale étaient également présents sur place.
Un enfant de 11 ans, classé en urgence relative, a été transporté vers le centre hospitalier à Amiens (Somme).
Le service de voirie, le SAMU et la gendarmerie nationale étaient également présents sur place.