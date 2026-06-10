Sotteville-sous-le-Val : une personne de 91 ans blessée dans un accident sur l’A13

UIn homme de 91 ans blessée dans l'accident a été transportée à l'hôpital d'Elbeuf - Illustration © Adobe Stock
Un accident impliquant deux voitures, dont l’une tractait une remorque, s’est produit ce mercredi en fin d’après-midi sur l’autoroute A13 à hauteur de Sotteville-sous-le-Val, entre Tourville-la-Rivière. Une personne a été blessée.
Les secours ont été appelés aux alentours de 17 heures pour une collision impliquant deux véhicules légers circulant sur l’A13. À leur arrivée, trois personnes étaient concernées par l’accident.
Une personne âgée de 91 ans, blessée légèrement, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis transportée vers le centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Les deux autres impliqués sont sortis indemnes de la collision.
Les circonstances précises de l’accident n’ont pas été communiquées.
Les secours ont été appelés aux alentours de 17 heures pour une collision impliquant deux véhicules légers circulant sur l’A13. À leur arrivée, trois personnes étaient concernées par l’accident.
Une personne âgée de 91 ans, blessée légèrement, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis transportée vers le centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Les deux autres impliqués sont sortis indemnes de la collision.
Les circonstances précises de l’accident n’ont pas été communiquées.