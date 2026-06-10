Sotteville-sous-le-Val : une personne de 91 ans blessée dans un accident sur l’A13

Un accident impliquant deux voitures, dont l’une tractait une remorque, s’est produit ce mercredi en fin d’après-midi sur l’autoroute A13 à hauteur de Sotteville-sous-le-Val, entre Tourville-la-Rivière. Une personne a été blessée.



Les secours ont été appelés aux alentours de 17 heures pour une collision impliquant deux véhicules légers circulant sur l’A13. À leur arrivée, trois personnes étaient concernées par l’accident.



Une personne âgée de 91 ans, blessée légèrement, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers puis transportée vers le centre hospitalier des Feugrais, à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Les deux autres impliqués sont sortis indemnes de la collision.



Les circonstances précises de l’accident n’ont pas été communiquées.