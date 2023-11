A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : la Seine-Maritime et l'Eure se préparent à affronter la tempête Ciaran

La tempête Ciaran est attendue de pied ferme en Normandie. En particulier en Seine-Maritime où les services du département ont concocté une série de mesures afin de faire face aux vents violents attendus dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre.



Durant le passage de la tempête Ciaran en Normandie, des vents de sud forts sont attendus la nuit prochaine et dans la journée de jeudi sur une grande partie du département, avec des rafales dépassant 100 km/h et des pointes à plus de 140 km/h sur les côtes. Ces vents seront accompagnés de pluies abondantes.



Pour assurer la sécurité des usagers du réseau routier départemental et des agents des routes qui seront amenés à intervenir, certaines routes seront temporairement fermées à la circulation le temps de cet évènement climatique important, et pour garantir des conditions de circulation satisfaisantes, prévient le Département.



Ce sera notamment le cas du Pont de Brotonne où des restrictions de circulation seront mises en place dès 23 h ce mercredi soir. Ainsi, les poids lourds, les deux roues, les piétons, et les caravanes seront interdits. Les ponts de Normandie et de Tancarville pourraient être également fermés à la circulation, indique de son côté la préfecture de l'Eure.