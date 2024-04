A l'hôpital d'Evreux, départ de feu en pleine nuit dans un ascenseur : 28 pompiers mobilisés

Les sapeurs-pompiers sont intervenus cette nuit de lundi à mardi, vers 2 h 30, au centre hospitalier Eure-Seine d'Évreux (Eure) pour un départ de feu au niveau de la gaine électrique d'un ascenseur, dans le bâtiment principal.



La fumée se dégageant du troisième étage s'est propagée dans les couloirs sans toutefois impacter les chambres, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Le feu a été éteint au moyen d'extincteurs. Aucune victime n'est à déplorer parmi les patients et le personnel de l'établissement.



Les vingt-huit sapeurs-pompiers engagés ont procédé à une reconnaissance dans tous les étages et procédé à la ventilation mécanique du bâtiment.



L'ascenseur concerné a été fermé jusqu'à nouvel ordre, le temps de sa remise en état.