A Vernon, 69 personnes évacuées de leur immeuble après un feu de compteur électrique

Parallèlement à l'évacuation de l'immeuble, dont les parties communes et escaliers étaient abondamment enfumés, les secours ont éteint le feu au moyen d'une lance à incendie.



Il n'y a pas eu de blessé. Les 69 personnes évacuées ont été regroupées dans une école proche en raison des conditions météo. Elles ont pu regagner leurs appartements dès la fin des opérations, et après vérifications des gaines techniques, désenfumage et ventilation de l'immeuble.



Une enquête de police a été ouverte afin de déterminer l'origine exacte du départ de feu.