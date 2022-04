A Saint-Marcel, près de Vernon, la soirée dégénère : alcoolisé, il roue de coups son ex-compagne

Ce qui est sûr, la victime âgée de 26 ans s’est vu prescrire cinq jours d’incapacité temporaire de travail. Vivant toujours sous le même toit, en colocation, elle n’a souhaité déposer plainte.



Le mis en cause a été interpellé par la police de Vernon et placé en garde à vue pour violences volontaires. Il a été contrôlé avec un taux de près de 2 g d’alcool par litre de sang.



Lors de son audition, après dégrisement, il a reconnu les faits et confié avoir bu six verres de rhum et deux bières à base de vodka, relate une source policière.



Les deux invités, témoins des violences, ont refusé quant à eux d’être entendus par la police.