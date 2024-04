À Rouen, une femme tombe par la fenêtre de son hôtel, un témoin en garde à vue

L’homme qui était dans la chambre en compagnie de la victime a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte par la police. Les enquêteurs veulent entendre ce témoin présent dans la chambre au moment des faits. L’homme, âgé de 36 ans et domicilié à Darnétal, a refusé le contrôle d’alcoolémie et d’être soumis à un prélèvement sanguin.



Selon une source proche de l’enquête, l’homme et la femme avaient passé la soirée ensemble sur fond d’alcool avant de rejoindre l’hôtel