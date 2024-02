A Rouen, une femme sauvée de la noyade en Seine par un sapeur-pompier et un policier

Une femme tombée en Seine a été secourue par les sapeurs-pompiers ce vendredi en début d'après-midi à Rouen (Seine-Maritime).



Les secours, appelés à 13 h 15, sont intervenus au niveau du pont Jeanne D'arc à Rouen, après qu'une personne a été aperçue par des témoins au moment où elle aurait « sauté volontairement » du pont dans le fleuve. Son corps a dérivé vers le pont Boieldieu.



La victime, âgée de 67 ans, a été sortie de l'eau par un sapeur-pompier et un policier. Elle était alors inconsciente lorsqu'elle a été prise en charge et transportée au service des urgences du CHU de Rouen.



Le sapeur-pompier, présent sur les lieux avant l'arrivée de ses collègues, a également été transporté à l'hôpital pour bilan et afin de vérifier qu'il ne souffre pas d'hypothermie.