A Rouen, une bague Cartier de 17 000€ dérobée par un couple dans une bijouterie du centre-ville

Tandis que l'homme faisait en sorte de détourner l'attention du bijoutier, la femme s'est emparée discrètement dans une vitrine d'une bague Cartier en or blanc sertie d'un diamant de trois carats.



Compte tenu du mode opératoire, « il s'agit sans doute de professionnels qui avaient repéré ce bijou d'une valeur de 17 000€ », relate une source proche de l'enquête.



Une enquête a été ouverte sur la base des éléments recueillis par les enquêteurs, en particulier la description des auteurs qui avaient un accent des pays de l'Est, et l'exploitation des caméras de vidéo-surveillance.