A Rouen, un voleur de vélo pris en chasse par des témoins et la victime : il est arrêté par un vigile

En route, l’individu s’est débarrassé du siège enfant installé sur le porte bagage de la bicyclette et s’est engagé dans l’anneau central du centre hospitalier universitaire (CHU). Là, un agent de sécurité de l’hôpital a intercepté le voleur et l’a maintenu jusqu’à l’arrivée de la police, vers 12h35. L’individu, un rouennais de 43 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.



La victime, quant à elle, a pu récupérer aussitôt son vélo. Tout est bien qui finit bien.