A Rouen, un voleur de sac à main menace une femme de 71 ans avec un cutter

Un témoin des faits a tenté de s'interposer mais menacé à son tour avec le cutter il a dû laisser l'individu s'enfuir, avant d'appeler la police. Immédiatement, un plan de recherches a été mis en place qui a permis de retrouver l'agresseur, âgé de 23 ans, qui s'était caché dans les locaux d'une société située dans le secteur. Le mis en cause était en possession du sac à main et du cutter.



Interpellé pour extorsion avec arme et violences volontaires, il a été placé en garde à vue à l'hôtel de police de Rouen.