A Rouen, un piéton percuté de plein fouet par un bus : il est dans un état grave.

Un accident grave de la circulation est survenu ce samedi en milieu d’après-midi à Rouen (Seine-Maritime). Il a impliqué un piéton et un bus urbain à hauteur de la station Téor (auberge de jeunesse).



La victime est un piéton de 66 ans qui a été percuté de plein fouet par le bus, dans des circonstances que l’enquête de police va devoir établir. Le sexagénaire, grièvement blessé, a été pris en charge et médicalisé par le SMUR puis évacué, en urgence absolue, vers le CHU de Rouen.



Choqué, le conducteur du bus a été transporté également à l’hôpital Charles-Nicolle en urgence relative.



La route de Darnétal a été coupée à la circulation le temps de l’intervention des secours, ce qui a eu pour effet d'interrompre la desserte des lignes T2 et T3 entre les stations Auberge de jeunesse et Deux rivières dans les deux sens.