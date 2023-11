À Rouen, un magasin associatif en feu boulevard de la Marne : 21 sapeurs-pompiers sur place

« Durant la phase de déblai, une propagation à l’immeuble mitoyen par les poutres transverses a été découverte », indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Ce qui a conduit au renforcement du dispositif avec l’intervention d’une équipe spécialisée, à savoir l’Unité de sauvetage d’appui et de recherche.



Au total, vingt et un sapeurs-pompiers ont été engagés avec six engins. Aucune victime n’est à déplorer.



il est fortement conseillé d’éviter le boulevard de la Marne ce matin.