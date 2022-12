A Rouen, un bus et un poids-lourd se percutent : quatre blessés et six indemnes

Un accident de la circulation impliquant un bus et un poids-lourd destiné au transport de matières dangereuses s'est produit peu avant midi, ce jeudi 8 décembre, au niveau du 34, route du Havre (D982) à Rouen (Seine-Maritime).



L'accident a fait dix victimes, dont quatre ont été blessées légèrement. Après examen sur place par les secours, elles pont été transportées vers le CHU de Rouen. Les six autres impliqués sont indemnes.



L'intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers et 5 engins, dont des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV).