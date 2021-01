A Rouen, trois voleurs à la roulotte arrêtés en flagrant délit par la brigade anticriminalité

Un équipage de la BAC se rend sur le lieu et ne remarque personne à son arrivée. Les policiers font quelques recherches dans le secteur et repèrent, rue Malouet, trois individus qui regardent avec insistance autour d’eux.



Sous les yeux des policiers, planqués à distance, l’un des suspects balance alors un objet en direction d’une fourgonnette dont la vitre volé en éclats. L’homme se penche à l’intérieur de l’habitacle et s’empare d’un téléphone portable. Les voleurs prennent ensuite la fuite en courant, mais ils sont rapidement rattrapés et interpellés.



Lors du contrôle, l’un d’eux essaiera de se débarrasser discrètement du téléphone. En vain. Les mis en cause, âgés de 16, 17 et 28 ans (les deux mineurs sont SDF, le majeur de Rouen) ont été placés en garde à vue.