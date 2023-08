A Rouen, trois voitures volées retrouvées par la police en quelques heures

Pas de répit pour les policiers plus vigilants que jamais en cette période estivale. En moins de vingt-quatre heures, trois véhicules signalés volés dans la métropole de Rouen ont été retrouvés lors de simples contrôles de routine. Par la même occasion, trois jeunes gens ont été interpellés pour "recel de vol de véhicule".



Vol par effraction, vol à la roulotte, vol de voiture... Le mois d'août ne connaît pas de pause en matière de délinquance. Aussi, les forces de l'ordre renforcent leur surveillance dans les zones les plus exposées. Et parfois les résultats sont surprenants. En quelques heures, ils ont pu ainsi retrouver trois voitures volées.



D'abord à Tourville-la-Rivière, lorsqu'en patrouille sur la zone commerciale du Clos aux Antes l'attention d'un équipage a été attirée, rue Picard, par une Opel Astra conduite par un homme le visage dissimulé sous une capuche. Les policiers ont actionné le deux tons et le gyrophare et se sont lancés à la poursuite du véhicule qui roulait par ailleurs à vive allure. Le conducteur a accéléré et, perdant le contrôle de sa direction, a terminé sa course plus loin contre un arbre sur un le parking d'un restaurant. L'individu a alors tente de prendre la fuite mais a été rapidement rattrapé et interpellé, rue Paul Eluard.



Le jeune homme de 19 ans, sans domicile fixe, conduisait sans être titulaire du permis et sous l'empire d'un état alcoolique (il avait 1,42 g d'alcool dans le sang). Il a été placé en garde à vue. Les vérifications ont permis d'établir que l'Opel Astra était signalée volée.