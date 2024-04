A Rouen, plusieurs immeubles évacués et des commerces fermés après la découverte de fissures

Une analyse a été effectuée conjointement entre le spécialiste du service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) et l’architecte de la ville de Rouen. Le directeur des opérations de secours a alors décidé de procéder à l’évacuation des immeubles d’habitation situés aux n°45, 43, 41, 39, 37 et 35, ont précisé dans la soirée les secours.



Vingt-huit personnes ont été évacuées : douze d'entre elles ont été relogées par Rouen Habitat et seize autres par leurs propres moyens. Onze salariés des quatre commerces impactés sont au chômage technique pour une durée indéterminée, a indiqué le Sdis76.



Treize sapeurs-pompiers ont été engagés, dont une équipe de l’unité de sauvetage, d’appui et de recherche. Un périmètre de sécurité a été mis en place jusqu'à nouvel ordre.