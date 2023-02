A Rouen, les deux voleurs à la roulotte étaient pistés par la brigade anticriminalité

Les mis en cause sont deux jeunes sans domicile fixe âgés de 14 et 17 ans. Ils ont été placés en garde à vue pour vol à la roulotte en réunion.



Les policiers ont constaté également qu'un autre véhicule, une Peugeot 2008, avait été dégradé (déflecteur brisé) et fouillé dans le même secteur.



Comme elle le rappelle régulièrement, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) conseille de ne rien laisser d'apparent dans son véhicule pour ne pas tenter les voleurs. Surtout des objets de valeur : ordinateur, téléphone portable, appareil photo, documents d'identité... De même, il n'est pas recommandé de placer ces objets à l'abri dans le coffre, mieux vaut les emporter avec soi.